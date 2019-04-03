Yavuzeli'nde sağanak yağmur günlerdir devam ediyor

3 gündür etkili olan yağmur hayatı felç etti, tarım arazilerinde hasar oluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 3 gündür devam eden sağanak yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Yavuzeli ilçesinde yaklaşık 3 gün önce başlayan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Günlerdir gece ve gündüz devam eden yağış nedeniyle ilçedeki dereler, taşma noktasına gelirken, mazgalların tıkanması nedeniyle yollar gölete döndü. Yağışlar nedeniyle tarım arazileri de büyük hasar gördüğü yağışlar nedeniyle bölge insanı da zor anlar yaşıyor. Yağışlardan kentteki hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

Kaynak: İHA