Yavuzeli'nde Sağanak Yağış Etkili Oldu

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde gök gürültüsü ile birlikte başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

Yavuzeli ilçesinde öğle namazı saatlerinde etkili olan sağanak yağış gök gürültüsü ile birlikte uzun süre etkili oldu. Ülke genelinde de olduğu gibi İlçede de başlayan yağış yaklaşık 4 saat boyunca aralıksız devam etti. Yollarda su akıntıları meydana gelirken, vatandaşlar iş yerlerinin önlerine sığındı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle devam etti. İlçede meydana gelen şiddetli yağıştan ise, vatandaşların herhangi bir zarar görmediği öğrenildi. - GAZİANTEP