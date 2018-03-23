Yavuzeli'nde Regaip Kandili Kutlandı

Yavuzeli'nde Regaip Kandili Kutlandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Regaip Kandili, gündüz oruç tutularak, gecesi ise ibadet yaparak, kutlandı.

Yavuzeli'nde Regaip Kandili Kutlandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Regaip Kandili, gündüz oruç tutularak, gecesi ise ibadet yaparak, kutlandı.

Yavuzeli ilçesinde rahmet, bereket ve mağrifet ayı olarak bilinen üç ayların habercisi Regaib Kandili nedeniyle Yavzeli'nde bazı vatandaşlar, gündüz oruç tuttu, geceyi ise namaz kılarak geçirdi. Kandil gecesi nedeniyle ilçedeki camiler doldu taştı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ise hep birlikte dualar edildi.

Cami çıkışında ise cemate yardım severler tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. - GAZİANTEP

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