Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon devrildi.

04.10.2019 12:02
Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Yavuzeli istikametine seyir eden Ö.A.O.(40) idaresindeki 27 AAL 938 plakalı kum yüklü kamyon, Çakal Deresi mevkisinden yoldan çıkarak, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilerek, durabildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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