Yavuzeli'nde Kadir gecesi huşu ile kutlandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi huşu içerisinde kutlandı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi huşu içerisinde kutlandı.
Kadir Gecesi nedeniyle ilçe halkı camilere akın etti. Dolup taşan camilerde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif'ler okunup, namazlar kılındı. İnsanların ellerini açıp duaların edildiği gecede, cemate dondurma, tatlı, meyve suyu ve çikolata gibi ikramlar da bulunuldu.
Gecede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından cemaate Kuran-ı Kerim ve gül suyu da hediye edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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