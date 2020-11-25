Yavuzeli'nde kadına yönelik şiddet mücadele toplantısı
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Yavuzeli'nde kadına yönelik şiddet mücadele toplantısı

25.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:11
Yavuzeli'nde kadına yönelik şiddet mücadele toplantısı

Yavuzeli'nde İlçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" Toplantısı yapıldı.

Yavuzeli'nde İlçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" Toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlünün genelgesi ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı" kapsamında Ülke genelinde 25.11.2020 tarihinde saat 10: 00'da eş zamanlı olarak yapılması planlanan toplantı, Yavuzeli İlçesinde de gerçekleşti.

Toplantı sonrasında "Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimleri" olarak görev yapan İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki "Büro Amirliği" ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü/Kısım Amirliği toplantıya katılan İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı V. J.Ast. Kad. Üçvş Selçuk Göl, İlçe Emniyet Amiri İsmail Uzun, Toplum Sağlığı Başkanı İbrahim Halil Taşın, Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Erdoğan, İlçe Müftüsü Halil Bilik ve İlçe Milli Eğitim Müdür V. Abdullah Öteleş tarafından ziyaret edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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