Yavuzeli'nde İyi Tarım ve Organik Tarım Semineri

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde iyi tarım ve organik tarım eğitimi verildi.Rumkale Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerinde konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gül Girişken, iyi tarım uygulamalarında destekleme ödemesi ve hangi şartlarda destek alınabilineceği konusunda çiftçilere bilgi verdi.Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar da iyi tarım uygulamaları kapsamında sürekli iyileşme sağladığını ve geçen yıllardaki sorunların yaşanmaması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.