Yavuzeli'nde İlk Teravih Sevinci

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilere akın eden ilçe merkezindeki vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Yavuzeli ilçesinde camileri dolduran vatandaşlar, huşu içerisinde ilk teravih namazını kıldı. Namaz sonrası dua ve şükürler edildi. İlk teravih namazına ilçedeki gençlerin de ilgi göstermesi dikkat çekti. Camileri dolduran vatandaşlardan bazıları ise çocukları ile birlikte ilk teravih namazını kılmanın huzurunu yaşadı.

11 Ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın ve ilk teravih namazı kılmanın çifte mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, namazdan sonra yapılan dualara ise hep birlikte "amin" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA