Yavuzeli'nde Düğünde Silahla Ateş Açılması
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Yavuzeli'nde Düğünde Silahla Ateş Açılması

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki düğünde rastgele ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Yavuzeli'nde Düğünde Silahla Ateş Açılması

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki düğünde rastgele ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

İlçeye bağlı Göçmez Mahallesi'ndeki düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla rastgele ateş edilmesi sonucunda vücuduna kurşun isabet eden ve kaldırıldığı hastaneden kurtarılamayan İmam Yıldırım'ın (39) Gaziantep Adli Tıp Kurumun'da otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, toprağa verilmek üzere mahalle mezarlığına götürüldü. Yıldırım'ın yakınları cenazenin araca konulduğu sırada gözyaşı dökerek ağıtlar yaktı.

Jandarma ekiplerinin merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin yakalama çalışması ise devam ediyor.

Dün, Yavuzeli ilçesi Göçmez Mahallesi'ndeki düğünde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu İmam Yıldırım hayatını kaybetmişti.

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