Yavuzeli'nde Bilim Şenliği Yapıldı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'ne katılan öğrenciler, eserlerini sergiledi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'ne katılan öğrenciler, eserlerini sergiledi.
Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sevda Şener önderliğinde hazırlanan sergiye çok sayıda öğretmen ve öğrenci katkıda bulundu.
Sergiye, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Güney, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İmam Ali Eryiğit, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaplan, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.
Sergide öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi alan Kaymakam Murtaza Ersöz, TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'ne katılan öğrencilerin çalışmalarını çok beğendiğini dile getirdi.
Okul Müdürü Hüseyin Kaplan DA eserlerin büyük bir emekle hazırlandığını belirterek, öğrencileri kutladı.