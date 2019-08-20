Yavuzeli'nde Ağustos ayında yağmur sürprizi
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarının yaşandığı günlerde aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşları şaşırttı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarının yaşandığı günlerde aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşları şaşırttı. İlçenin bazı noktalarına düşen yıldırımlar ise korkuttu.
Yavuzeli ilçesinde Ağustos ayında yağan yağmur vatandaşlara sürpriz yaptı. Kısa süreli sağanak şeklinde yağan yağmura yazlık kıyafetleriyle yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçe merkezi yakınlarına düşen yıldırım ise vatandaşları korkuttu.
Yağmurun ardından ilçedeki hava sıcaklığının 8 derece birden düştüğü belirtilirken, ilçedeki gök gürültülerinin ardından elektrik kesintileri de yaşandı. - GAZİANTEP