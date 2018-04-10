Yavuzeli'nde 10 Nisan Coşkusu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası coşkuyla kutlandı.

Emniyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri Yavuzeli İmam Hatip Ortaokul bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden programda, içe protokolu Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı'yı makamında ziyaret etti.

Kutlama programına İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı İbrahim Ağıllı, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçer, polis teşkilatı mensupları, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP