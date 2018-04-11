Yavuzeli'de Polis Haftası Etkinlikleri

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğince Yavuzeli Merkez Hasan Alaparmak Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.Programa İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cami çıkışında görevli polisler cemaate gül suyu, meyve suyu ve çeşitli ikramlarda bulundu.