Yavuz Türkgenci kimdir? Yavuz Türkgenci kaç yaşında, nereli? Yavuz Türkgenci biyografisi!

Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin 3. Ordu Komutanlığı'na atanmasının ardından, "Yavuz Türkgenci kimdir?" soruları gündeme geldi. Hayatı merak edilen Yavuz Türkgenci kimdir? Yavuz Türkgenci kaç yaşında, nereli? Yavuz Türkgenci mesleği nedir? Yavuz Türkgenci hayatı ve biyografisi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personelin görev yeri değiştirildi. Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin 3. Ordu Komutanlığı'na atanmasının ardından, "Yavuz Türkgenci kimdir?" soruları gündeme geldi. Peki, Yavuz Türkgenci kimdir? Yavuz Türkgenci kaç yaşında, nereli? Yavuz Türkgenci mesleği nedir? Yavuz Türkgenci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YAVUZ TÜRKGENCİ KİMDİR?

Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1962 yılında Tekirdağ Çorlu'da dünyaya geldi. Evli, iki çocuk babası olan Türkgenci, 59 yaşındadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

GÖREVLERİ

• Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı

• Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkan

• Korgeneral Yavuz Türkgenci.

• Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığu

• 3. Ordu Komutanlığı