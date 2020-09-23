Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı
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Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı

Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı Yavuz Sultan Selim vefatının 500. Yıldönümünde okunan 500 hatmi şerif ile anıldı.

23.09.2020 03:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 03:29

Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim vefatının 500. Yıldönümünde okunan 500 hatmi şerif ile anıldı. Fatihteki Yavuz Sultan Selim Camii'nde düzenlenen mevlidi şerif programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Osmanlı Devleti'ne en parlak dönemlerinden birini yaşatan Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 500. yıl dönümünde gündüz kabri başında, akşamda Mevlidi Şerif programıyla anıldı. Yavuz Sultan Selim Cami'sinde gerçekleştirilen mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Akşam namazına müteakiben düzenlenen mevlidi şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, cami içerisindeki düzen sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturuldu. Yavuz Sultan Selim'in vefatının 500. yılında 500 Hatmi Şerif okunarak dualar edildi.

Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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