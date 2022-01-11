Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Haberler
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinde makine arızası yapan 19 metre boyundaki tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek Sarıyer İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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