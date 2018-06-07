Üç Yabancı Şirketin Yer Aldığı Girişim Grubu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Talip Oldu

Global Yatırım Holding A.Ş., Londra merkezli Centricus Asset Management ve Çinli bir yatırımcının yer aldığı ortak girişim grubu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne teklif sunmaya hazırlanıyor. Kaynaklar ortak girişim grubunun İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletmesini 1,3 milyar dolar-1,4 milyar dolarda değerlediğini belirtiyor.

ŞİRKET KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMADI

Kaynaklara göre grup köprüdeki yüzde 33'lük Astaldi hissesini en fazla 467 milyon dolara kadar değerledi.

Bloomberg'in haberine göre; Astaldi, Centricus ve Global konuya ilişkin yorum yapmadı.

YÜZDE 100'ÜNÜ ALABİLİRLER

Köprüde yüzde 33'lük Astaldi hissesinin yanı sıra geri kalan hisseler IC Yatırım Holding AŞ'de bulunuyor. Kaynaklardan biri anlaşmanın köprünün yüzde 100'ünün satışıyla sonuçlanabileceğini belirtti.

Astaldi'nin internet sitesinde yer alan yatırımcı sunumunda şirket, üçüncü köprüdeki hisselerinin beklenen değerinin 350 milyon euro olduğunu belirtti.