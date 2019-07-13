Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın...Tankerden alevler böyle yükseldi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın...Tankerden alevler böyle yükseldi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın...Tankerden alevler böyle yükseldi
İSTANBUL(İHA)- Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.