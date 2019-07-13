Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın...Tankerden alevler böyle yükseldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın...Tankerden alevler böyle yükseldi
İSTANBUL(İHA)- Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kaynak: İHA
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