Son dakika haber... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı
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Son dakika haber... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, vince çarptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, vince çarptı.

Olay, saat 12.00'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, köprüde seyir halinde olan 16 ADV 26 plakalı tır, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, önündeki vince çarptı. Tırda maddi hasar meydana geldi. Vinç sürücüsü yoluna devam ederken, kaza sonucu kullanılamaz hale gelen tır, çekici tarafından kaldırıldı.

Son dakika haber... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı
Son dakika haber... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı
Son dakika haber... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı
Son dakika haber... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır vince çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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