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Beyaza bürünen orman havadan görüntülendi

Beyaza bürünen orman havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Kemerburgaz Kent Ormanı havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Kemerburgaz Kent Ormanı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başlamıştı. Özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkisini arttıran yağışlar sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu noktalardan olan Kemerburgaz Kent Ormanında oluşan kartpostallık manzara ise havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün görüntüsü ise büyüledi. - İSTANBUL

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