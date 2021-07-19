Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiisinde arızalanan yat kurtarıldı
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiisinde arızalanan yat kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiisinde arızalanan yat kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan motor yatın yedeklenerek Büyük Liman'a yanaştırıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan motor yatın yedeklenerek Büyük Liman'a yanaştırıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen içerisinde 7 kişi bulunan 20 metre boyundaki motor yat, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyük Liman'a emniyetle yanaştırıldı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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