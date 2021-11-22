İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ
İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince çekilerek, Ahırkapı'ya demirletildi.
İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince çekilerek, Ahırkapı'ya demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet