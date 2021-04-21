Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında yanan araç alev topuna döndü
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Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında yanan araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü tır parkı kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kamyonet tipi araçta yangın çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü tır parkı kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kamyonet tipi araçta yangın çıktı. Çıkan yangın araçları ile seyir halinde olan diğer sürücülere de korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 17.00 sularında Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağı mevkiinde bulunan tır parkının yakınlarında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyonet tipi araç alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların itfaiye ve polis ekiplerine ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alev topuna dönen araç söndürüldü. Olayda ilk incelemelere göre ölü ya da yaralı bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(Muharrem Çam - Metin Başar - Abdul Samet Kaya/İHA)

Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında yanan araç alev topuna döndü
Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında yanan araç alev topuna döndü
Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında yanan araç alev topuna döndü
Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında yanan araç alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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