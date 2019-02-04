Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Kanser Günü'nde Mavi ve Turuncu Olacak

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak için mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten ICA, dahil olduğu uluslararası kampanyalarla toplumsal bilincin artırılmasına ve farkındalık yaratmaya devam ettiğini açıkladı. Bu çerçevede Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kanser konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması için Dünya Kanser Günü ilan edilen 4 Şubat'ta, kampanyanın sembol rengi olan mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Dünya Kanser Günü kapsamında her yıl 4 Şubat'ta Dünya Kanser Örgütü önderliğinde üyeler, ortaklar ve tüm dünya güçbirliği yaparak küresel kanser salgınına karşı mücadele ediyor. Dünya Kanser Günü'nde düzenlenen etkinliklerle kanser konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor. - İstanbul

Kaynak: DHA