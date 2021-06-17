Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında saat 16.00 sıralarında Portekiz Bandralı As Rosaila adlı gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin çarpıştığı kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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