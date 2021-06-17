Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada...
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada... - Haberler
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