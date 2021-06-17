Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada...
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı