Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek Poyraz Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet