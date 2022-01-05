Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek Poyraz Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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