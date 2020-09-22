Son dakika haberleri... Yavuz Sultan Selim için mevlit okundu
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Son dakika haberleri... Yavuz Sultan Selim için mevlit okundu

Bir son dakika haberine göre VEFATININ 500. yıl dönümü nedeniyle Yavuz Sultan Selim için mevlit okundu.

Son dakika haberleri... Yavuz Sultan Selim için mevlit okundu
22.09.2020 21:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:23
VEFATININ 500. yıl dönümü nedeniyle Yavuz Sultan Selim için mevlit okundu. Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nde okunan mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Vefatının 500. yılında Yavuz Sultam Selim için akşam namazının ardından mevlit okundu. Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nde düzenlenen programda okunan 500 hatmin duası da edildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikay'a da katıldı. Mevlit okunurken cami içinde oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapıldı.


- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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