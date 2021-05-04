Yavuz Sultan Selim Caddesine önce altyapı sonra sıcak asfalt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yavuz Sultan Selim Caddesine önce altyapı sonra sıcak asfalt

Yavuz Sultan Selim Caddesine önce altyapı sonra sıcak asfalt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu parke taşla kaplı yolları sökülen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde içme suyu hattının yenilenmesi için altyapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu parke taşla kaplı yolları sökülen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde içme suyu hattının yenilenmesi için altyapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Kalesi yanından başlayarak Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallelerindeki TOKİ konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde sorunlu olan içme suyu altyapısı yenilenerek ulaşımda sıcak asfalt konforu sağlanacak. Bu kapsamda hafta sonu başlatılan çalışmalarda cadde boyunca bulunan parke taşların sökümü tamamlandı. Haftanın ilk günü Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından ise içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Cadde boyunca içme suyu hattında bulunan ve sık sık arızalara neden olan asbestli borular yerine yeni nesil polietlilen borular döşeyecek olan belediye ekipleri ayrıca 3 ayrı noktada ilk kez yağmur suyu hattı oluşturacak. Modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturulacak olan cadde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ayrıca yaya kaldırımlarını da yenileyecek. - NEVŞEHİR

Yavuz Sultan Selim Caddesine önce altyapı sonra sıcak asfalt
Yavuz Sultan Selim Caddesine önce altyapı sonra sıcak asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yavuz Sultan Selim Caddesine önce altyapı sonra sıcak asfalt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:33:14. #1.14#

title