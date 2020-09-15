Yavuz Sondaj Gemisi nedir? Yavuz Sondaj Gemisi özellikleri nelerdir?
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Yavuz Sondaj Gemisi nedir? Yavuz Sondaj Gemisi özellikleri nelerdir?

Yavuz Sondaj Gemisi nedir ve Yavuz Sondaj Gemisi özellikleri nelerdir gibi konular araştırıldı. Peki, Yavuz Sondaj Gemisi nedir, özellikleri nelerdir?

Yavuz Sondaj Gemisi nedir? Yavuz Sondaj Gemisi özellikleri nelerdir?
15.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:03

Ege'de yaşanan hareketlilik sonrası gündeme gelen Yavuz Sondaj Gemisi vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Yavuz Sondaj Gemisi özellikleri nelerdir? Oruç Reis kimdir? Yavuz Sondaj Gemisi nedir?

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uzunluk: 229 m

Suya indirilme tarihi: Temmuz 2011

Tam genişlik: 36 m

Yapımcı: Hyundai Heavy Industries

Sahibi: Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO); Golden Close Maritime Corp

Adının geldiği yer veya kişi: Yavuz Sultan Selim

İnşa eden: Ulsan Tersanesi, Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Güney Kore

Yavuz, önceki adıyla Deepsea Metro I, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

Gemi, Temmuz 2011'de GustoMSC ve bui tarafından Hyundai Heavy Industries tarafından Ulsan Tersanesi'nde Deepsae Metro I adıyla denize indirildi. Bermuda (2011-2018) ve Marshall Adaları (2018-2019) bandırasıyla, sondaj şirketi Golden Close Maritime Corp.'a aitti ve Odfjell Sondaj tarafından işletiliyordu. Tanzanya (2012-2014) ve Kenya'da (2014), Vietnam (2015-2017) ve Filipinler'de (2017) görev yaptı. 2017 yılının Mayıs ayında boşta kaldı ve yeni bir kontrat bekleyerek Malezya'da kaldı. Ekim 2018'de devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından 262,5 milyon ABD Doları karşılığında satın alındı. İspanya'nın Algeciras Limanı'na yelken açtı ve 22 Şubat 2019'da Marmara Denizi'ne ulaştı. Geminin Yavuz olarak adlandırıldığı ve Yalova'daki bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. 20 Haziran 2019'da göreve çıktı.

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