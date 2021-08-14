Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı (2)

Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Karadeniz'e açılacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemlerinin yapılması için Haydarpaşa Limanı'na bağlandı.

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Karadeniz'e açılacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemlerinin yapılması için Haydarpaşa Limanı'na bağlandı.

Yenikapı açıklarında demirli olan 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Yavuz", Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere kule söküm işlemleri gibi gerekli teknik hazırlıkların yapılması için limana yanaşan geminin, daha sonra Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.

Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı (2)
Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı (2)
Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı (2)
Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

SEL BÖYLE GELDİ; SON ANDA KURTULDU
SEL BÖYLE GELDİ; SON ANDA KURTULDU
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (3)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (3)
Son Dakika! Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'e yeni uyarı: Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
Son Dakika! Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'e yeni uyarı: Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Hakan Reçber Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:39:04. #1.16#

title