Yavuz sondaj gemisi KKTC açıklarına ulaştı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz açıklarına ulaştı. Türkiye'de 20 Haziran'da düzenlenen törenin ardından Gebze'den yola çıkan Yavuz isimli sondaj gemisi, bir süredir Mersin-Taşucu'nda bekliyordu. Gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından yola çıkan sondaj gemisi şu anda Dipkarpaz Zafer burnu güney tarafına geldi. Sondaj gemisi gerekli araştırma ve analizler sonrasında bölgede ilk sondajına başlayacak.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İHA