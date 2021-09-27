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Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
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