Yavuz Sondaj Gemisi ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.
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ANKARA
Kaynak: DHA
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16:47 Yavuz Sondaj Gemisi ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor