Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor

Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.

Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA  


Kaynak: DHA
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