Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde

Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde

- Yavuz Sondaj Gemisinden detay görüntüler Geminin yakınında denize giren vatandaşlar Geminin yakınında balık tutan vatandaşlar ANTALYA - Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde.

- Yavuz Sondaj Gemisinden detay görüntüler
Geminin yakınında denize giren vatandaşlar
Geminin yakınında balık tutan vatandaşlar ANTALYA - Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde.

Kaynak: AA
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