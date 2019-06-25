Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde
- Yavuz Sondaj Gemisinden detay görüntüler Geminin yakınında denize giren vatandaşlar Geminin yakınında balık tutan vatandaşlar ANTALYA - Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde.
- Yavuz Sondaj Gemisinden detay görüntüler
Geminin yakınında denize giren vatandaşlar
Geminin yakınında balık tutan vatandaşlar ANTALYA - Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde.
Kaynak: AA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri