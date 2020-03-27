Yavuz Selim Kıran: "Koordinasyon ve Destek Merkezimiz özgün bir model olarak çok büyük ilgi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi gelmesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi gelmesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu. (1) Kaynak: AA