Yavuz Selim Kıran: "Koordinasyon ve Destek Merkezimiz özgün bir model olarak çok büyük ilgi...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi gelmesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu.
27.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:51
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi gelmesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA