Yavuz Selim Kıran: "17 Mart'da dokuz farklı Avrupa ülkesinden gerçekleştirdiğimiz operasyon milat...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu.
27.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:45
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu. (2)
Kaynak: AA