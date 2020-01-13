Yavuz Kocaömer 3. Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

13.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:14

Yavuz Kocaömer 3. Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonası'nın açılışı Antalya'nın Kemer İlçesinde yapıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) destekleri ile gerçekleşen şampiyonanın açılışına, özel sporcular kategorisinde faaliyet gösteren 158 spor kulübü katıldı.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımıza her zaman destek olan Sayın Yavuz Kocaömer'e, TMPK Komitesi ve TESYEV Yönetim Kurulu'na federasyonumuz adına teşekkür eder şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA