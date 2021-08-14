Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına geldi.
Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına geldi. Yavuz, kurtarma römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Haydarpaşa Limanında geminin üst platformu sökülerek köprülerin altından geçebilecek hale getirilecek.
Sondaj gemisi daha sonra Karadeniz'e açılarak enerji arama faaliyetlerine devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı