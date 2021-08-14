Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
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Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına geldi.

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına geldi. Yavuz, kurtarma römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Haydarpaşa Limanında geminin üst platformu sökülerek köprülerin altından geçebilecek hale getirilecek.

Sondaj gemisi daha sonra Karadeniz'e açılarak enerji arama faaliyetlerine devam edecek.

Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yavuz, Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor - Haberler
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