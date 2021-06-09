Yavuz, "Hainlerin kökünü kazıdık, kazımaya da devam edeceğiz"
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Yavuz, "Hainlerin kökünü kazıdık, kazımaya da devam edeceğiz"

Yavuz, 'Hainlerin kökünü kazıdık, kazımaya da devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uzun bir süreden beri terörle olan mücadelemizde başarıyla sona geldiğimiz dost düşman herkes tarafından bilinmektedir.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uzun bir süreden beri terörle olan mücadelemizde başarıyla sona geldiğimiz dost düşman herkes tarafından bilinmektedir. Bütün vatan hainlerinin kökünü kazıdık kazımaya da devem ediyoruz" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında, "1000 yıllık geçmişi olan Türk Milletinin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz" ifadesinde bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Türk Milleti çok büyük Devletler ve Medeniyetler kurmuş bir Millettir. Büyük milletlerin kaderi de büyük olur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uzun bir süreden beri terörle olan mücadelemizde başarıyla sona geldiğimiz dost düşman herkes tarafından bilinmektedir. Bütün vatan hainlerinin kökünü kazıdık kazımaya da devem ediyoruz" dedi.

Yavuz, "Aziz vatanımızın dıştan olduğu gibi içtende düşmanları olduğu aşikardır. Bu kutsal vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen hainler tarihten bu yana her dönemde ne yazık ki olmuştur. Devletimiz hem içimizdeki hem de dıştaki hainleri yıllardır bertaraf etmeye çalışmış ve başarılı olmuştur. Tüm bu hainlerin sonları yakındır" diyerek şunları söyledi:

"Sınır ötesi operasyonlar, sınırımızın içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlik ve huzuru içindir. Son günlerde sınır ötesi operasyonlarda hayatını kaybederek Şehitlik mertebesine yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz bizleri derinden üzmekle beraber, onur tablomuza ölümsüz birer yıldız olarak katılmışlardır.

Şehit ailelerimiz ve şehit çocuklarımız bu milletin en önemli emanetleridir. Bu emanetlere yüce Türk milletinin her zaman sahip çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Kayseri Şehitler ve Gaziler Derneği olarak; Türk silahlı kuvvetlerimizin her neferine minnet borcumuzu bildirerek onlara başarı dileklerimizi ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak kahraman Mehmetçiğimizin azimli ve kararlı mücadelesinde kanımızın son damlasına kadar yanlarındayız.

Vatan için, millet için, bayrak için, mukaddesat için verdikleri hak mücadelesinde dualarımız her zaman Mehmetçiğimizle.

Vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizin emaneti olan kutsal vatanımızda, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ay yıldızlı al bayrak ilelebet dalgalanmaya devem edecektir.

Aziz şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yavuz, "Hainlerin kökünü kazıdık, kazımaya da devam edeceğiz" - Haberler
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