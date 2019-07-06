'Yavuz' gemisi sondajı için geri sayım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor.

'Yavuz' gemisi sondajı için geri sayım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. Bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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