Yavuz gemisi'ne AB-RUM provokasyonu!
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Yavuz gemisi'ne AB-RUM provokasyonu!

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komiseri Joseph Borrell Kıbrıs Rum yönetiminde Rumların provokasyonuna alet oldu.

27.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:56

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komiseri Joseph Borrell Kıbrıs Rum yönetiminde Rumların provokasyonuna alet oldu. Borrell Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurması konusunda Rum yönetimine destek verdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komiseri Joseph Borrell önce mültecilerle ilgili şikayetleri dinlemek üzere Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüşen Borrell mülteciler konusunda, "AB sınırlarını korumakta kararlı" diye konuştu.

Ardından Kıbrıs Rum kesimine geçen Borrell burada Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüştü.

Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda Rum tezlerini dinleyen Borrell onlara destek vererek "Sizin sorununuz, AB'nin de sorunu. Türkiye'den sondajlarını durdurmasını isteyeceğim. Türkiye ile deniz münhasır alan sorunlarınızı çözmek için yardımcı olacağım" dedi. Borrell daha sonra Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis'in düzenlediği helikopter turuna katılarak Kıbrıs adasının batısında, nisan ayından beri sondaj yapan Yavuz gemisine 12 km yaklaşarak çalışmaları 5 dakika kadar havadan seyretti.

Rum lider Nikos Anastasiadis ise AB yetkilisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından devlet televizyonu RIK'e çıkarak tarihi bir itirafta bulundu ve Türkiye ile askeri çatışmanın Rumların sonu olacağını söyledi. Öte yandan Borrel'in ziyareti ve sözlerine KKTC'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Borrell'in görüşme taleplerini kabul etmediğini belirterek "AB değerleri ile de örtüşmeyen bu davranış kabul edilemez bir yaklaşımdır" dedi.

(İHA)

Yavuz gemisi'ne AB-RUM provokasyonu!

Kaynak: İHA

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