Yavuz Çifti, Gebze İlçemizde Gönül Köprüleri Kurdular

25 Kasım"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanan tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Kent Meydanında gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiddetin Her Türlüsüne Karşıyız

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü vesileyle kadınlarımıza yönelik şiddete dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla alanda olduklarını kaydeden Vali Yavuz, bu konuda yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Bu çalışmaların birinci ve en önemli ayağı eğitimdir. Başta eğitim kurumlarımızı, okul aile birliklerimizi, fabrikalarda çalışan kardeşlerimizi bilgilendirmek üzere birçok alanda çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Yine dün gece İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın da katılımlarıyla 81 il Valimiz ve tüm paydaş kurumlarımızla beraber gece yaklaşık 01: 00'e kadar tüm Türkiye'deki ve ilimizdeki Kadına yönelik şiddetle ilgili geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Yine bugün sabah Valiliğimizde Kadına Yönelik Şiddetle ilgili bir eylem planı hazırlıklarını tamamladık ve önümüzdeki günler içerisinde bu eylem planını kamuoyu ile paylaşacağız. Burada en önemli hususlardan bir tanesi hepinizin bildiği gibi farkındalık oluşturmaktır. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddet esasında bireysel bir sorun olmaktan çok toplumsal bir sorundur. Dolayısıyla şiddeti doğuran her türlü faktörü ortadan kaldırmak istiyoruz. "

Sıfır Toleransla Çalışıyoruz

Kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmalara da değinen Vali Yavuz: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle kadına yönelik şiddet ve ailenin korunmasıyla ilgili çıkarmış olduğu kanun bugün medeni dünyanın uygulamalarından daha ileri bir düzeyde bir uygulamayı içeriyor. Önemli olan burada bu yasanın amil hükümlerini hayata geçirmek, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere şiddeti doğuran faktörleri ortadan kaldırmaktır. Şiddet olduktan sonra da özellikle mağdurun korunması ve rehabilitasyonu da çok önemli çünkü şiddette hayatını kaybedenler kadar yaralananlar da söz konusu. Şiddeti biz sadece fiziksel şiddet olarak da görmüyoruz, ruhsal şiddette bunlardan bir tanesidir. Dolayısıyla şiddet mağduru kadınlarımızı tekrar hayata kazandırabilmek ve kendi ayakları üzerinde durabilecek hale getirmek için de çeşitli sosyal, ekonomik desteklerimiz bulunuyor. Yine hepinizin bildiği gibi göreve başladıktan sonra kadına yönelik şiddete ve şiddet mağdurlarına hizmet eden ŞÖNİM merkezine ilimizde ki en güzel binayı tahsis ederek hizmete açmış bulunuyoruz.

Şiddet Toplumun Tüm Kesimlerini İlgilendiriyor

Biz şiddet konusunu, toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği, aynı amaç için uğraştığı ve netice aldığı bir alan olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu sadece Valiliğimizin, kurumlarımızın ya da birkaç kurumun değil, sokaktaki her bir bireyin, bu şehirde yaşayan herkesin hassas olması gereken bir alandır. Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, Üniversitelerimiz dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlarla, hatta STK'larımız da dahil hep beraber aynı amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Dileğimiz, temennimiz hiçbir kadınımızın saçının teline zarar gelmemesidir, bunun için çalışıyor, mücadele ediyoruz. Bu iş birliği ve koordinasyonu tam manasıyla hayata geçirebilirsek çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. "

Medyanın Bu Konudaki Gücünün Farkındayız

Basın kuruluşlarımızın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve çalışmaların hayat bulmasındaki önemine de değinen Vali Yavuz: "Basının, medyanın bu konudaki gücünün farkındayız. En önemli paydaşlarımızdan bir tanesi olarak da siz değerli basın mensuplarımızı görüyoruz. Bugüne kadar da her konuda olduğu gibi yoğun bir desteğinizi hissediyor, bunu için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu iş birliklerimizi daha da arttırarak daha çok farkındalık oluşturarak, daha çok eğitim vererek bu sorunları aşacağımıza gönülden inanıyorum. Bir kez daha hayatını kaybetmiş şiddet mağduru kadınlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu konuda ki kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına ve aile bireylerine yönelik yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla kurulan stantları ziyaret eden Vali Yavuz, KADES uygulamasının tanıtıldığı stantlarda kadınlarımıza bilgilendirmelerde bulundu.

Daha sonra alanda görev alan ekiplere kolaylıklar dileyen Vali Yavuz, onlarla günün anısına fotoğraf çekildi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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