AK Parti Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yavuz Candan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Karaman Ayrancı Belediye Başkan adayı olan Yavuz Candan kimdir?

YAVUZ CANDAN KİMDİR?

Candan, 17 Eylül 1964 tarihinde Karaman İli, Ayrancı İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ayrancı'da tamamladı. 1986 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 1986-90 yılları arasında Sivas'ta Müdür Yetkili Öğretmen olarak çalıştı. Kıraman Köyü İlköğretim Okulunda Okul Müdürlüğü görevinde bulundu.

KARAMAN MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Belediye başkan adayı, Ayrancı İlçesi Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Kıraman'da görev yaptığı süre içerisinde Kıraman Üçharman Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulmasında önemli rol oynadı. Yöneticilik yaptığı sırada da Anadolu Üniversitesi'nde açıktan İktisat Bölümü'nü tamamladı. 19 Ocak 2001 tarihinde Konya Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Ardından Şanlıurfa Birecik'te Şube Müdürlüğü, Karaman İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptı ve 18 Mart 2018 tarihinden bu yana ise Ayrancı İlçesi Milli Eğitim Müdürü olarak bulunuyor. Yavuz Candan, evli ve 2 çocuk sahibidir.