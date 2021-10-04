Yavuz Bingöl torununa kavuşmak için özel uçak talep etti!
Sanatçı, kızı Türkü'nün 2 yaşındaki oğlu Aslan'a kavuşmak için konser sonrası özel uçak talep etti.
BİNGÖL (Hürriyet) - Sanatçı, kızı Türkü'nün 2 yaşındaki oğlu Aslan'a kavuşmak için konser sonrası özel uçak talep etti.
Bingöl, torununun hayatını değiştirdiğini söyledi: "Aslan, hayatımı değiştirdi. Şimdi de onu özlediğimden sahneden iner inmez yurda dönüyorum. Aslan'ı 5 dakika olsa görebilmek için sabahın 5'inde kalkıp arabaya atlıyor, yanına koşuyorum. Omzumda uyuması bile beni tarifsiz mutlu ediyor."
Belarus'ta sahne alan diğer bir isimse Alişan oldu ve 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.
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