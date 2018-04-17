Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" Konseri - İstanbul

" Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" konser serisi kapsamında, halk ozanı Neşet Ertaş'ın eserleri müzikseverlerle buluştu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki konserde, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan bozlak ustası ve abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 6. yılında türküleriyle anıldı.

Şefliğini Turan Sağer'in üstlendiği konserde, Bingöl'ün yanı sıra Münevver Özdemir, Elif Buse Doğan ve polislerden oluşan Türk halk müziği korosu sahne aldı.

Konsere konuk olan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sahnede yaptığı konuşmada, solistlere, müzisyenlere ve saz ekibine teşekkür ederek, "Bugün burada meslektaşlarım, genç mesai arkadaşlarım var. Kısa zamanda bu seviyeye gelebildikleri için onları tebrik ediyorum. Tabii bunda en büyük pay bu işin mimarı Yavuz Bingöl hocamıza ait." dedi.

Polisliğin zor bir meslek olduğunu hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün polis arkadaşlarımızın kardeşlerimizin başka bir yönünü ve yüzünü gördük. Estetik ve sanat yönleriyle, o ince taraflarıyla bize güzel bir gece yaşattılar. İnşallah meslek hayatları boyunca hep güzel günlerde hep estetik işlerde görev yapmak nasip olur. Ülkemizde hiçbir zaman, hiçbir şekilde kimse polisimizin görev yapmasını gerektirecek bir davranışta bulunmaz ve polislerimiz de inşallah bu tür estetik işlere ve hobilere daha fazla zaman ayırabilir."

Yavuz Bingöl ise konser kapsamında bu ayı Neşet Ertaş'a ayırdıklarını belirterek, "Gördüğünüz koro çevik kuvvet polis şube müdürlüğüne ait genç polis arkadaşlarımızdan oluşuyor. Biz 40 gündür beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Dünya genelinde polis algısının daha çok toplumsal olaylar ve şiddette öne çıktığını anımsatan Bingöl, polislerden bir halk müziği korosu kurularak çok önemli bir iş yapıldığını ifade etti.

Bingöl, polislerden kurulan halk dansları grubunu TRT Müzik'te konuk aldığını ve onları bu vesileyle tanıdığını anlatarak, "Oradan yola çıkarak niye bir halk müziği korosu kurmuyoruz dedim. Sonra sayın valim ve emniyet müdürümün de olurun aldım. 40 gündür inanılmaz bir repertuar oluşturduk. Bugün 4 türküyle polis arkadaşlarımız bize konuk oldular." ifadelerini kullandı.