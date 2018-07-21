Yavuz Bingöl Gebzeli Hayranları İçin Söyledi

Yavuz Bingöl Gebzeli hayranları için söyledi

KOCAELİ - Gebze yaz konserleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Gebzeli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Bingöl eskiden yeniye en güzel şarkılarını Gebzeliler için söyledi. Alanı dolduran yüzlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Bingöl'e vatandaşlar atkı ve forma hediye etti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Yavuz Bingöl Gebzelilerden tam not aldı.