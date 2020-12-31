Yavuz Bingöl, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yavuz Bingöl, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:12
Yavuz Bingöl, AA'nın

Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Bingöl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Yavuz Bingöl, "haber" kategorisinde annelerin çok değerli olduğunu belirterek, Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" çalışmasını tercih etti.

"Spor" kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlık fotoğrafından yana kullanan Bingöl, "Biliyorsunuz ben de Karslıyım, o yüzden yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ndeki gençler çok sempatik geldi bana." dedi.

Bingöl, "yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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