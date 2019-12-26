Yavuz Bingöl, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:30

Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bingöl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Aslen Kars Sarıkamışlı olan sanatçı, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Sarıkamış harekatının 104. yılı kapsamında Trabzon'da gerçekleştirilen yürüyüşten çektiği fotoğrafa oy verdi.

Yavuz Bingöl, "yaşam" kategorisinde seçimini Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA