Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi!
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Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yavuz Ağıralioğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi! Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 20:46 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:50

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yavuz Ağıralioğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi!

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi başkanlığını yürütmektedir. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği vazifesinde bulundu.

Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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